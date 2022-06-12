تفاعل العديد من متابعي الفنانة المصرية نجلاء بدر، بعد تعرضها لواقعة طرد من داخل أحد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى ومنعها من حجز غرفة بمفردها.

واشتكت نجلاء بدر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” من واقعة رفض الفندق حجزها لغرفة بمفردها، دون مرافقة زوجها، معربةً عن استيائها الشديد مما تعرَّضت له.

رفض الإقامة

وقالت نجلاء بدر: “الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها”.

وأضافت نجلاء بدر قائلة “لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردو غير مسموح مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر”.

وعقب ذلك، تساءلت عن جواز أي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوجاً أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر.

انتقاد الموقف

ورد عليها متابعوها مؤكدين أن هذا الموقف حدث لهم قبل ذلك، منتقدين هذه السياسة التي ترفض حجز غرفة لسيدة بمفردها أو معها أطفال.

وشجع الكثير من متابعيها على التحدث عن هذه الواقعة نظرًا لأنها فنانة مشهورة، ما يدفع وزارة السياحة للنظر في هذا الأمر، فقالت إحدى المغردات: “فرصة إن اللي حصل معاها كده فنانة مشهورة يا ريت أي ست اتعرضت لموقف مشابه تبلغ”.