يبحث نادي النصر عن الخروج من أزمة منعه من قيد الصفقات الجديدة في صيف 2022 خلال الفترة الحالية.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “منع النادي من تسجيل الصفقات، وجاء ذلك نتيجة قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضية لصالح مسؤول بالجهاز الفني عمل سابقًا بالنادي”.

مساعد روي فيتوريا هو السبب:

وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، عبر حسابه في “تويتر”، هوية المدرب الذي تسبب في العقوبة التي وُقعت على العالمي فقال: “المدرب المقصود في قرار محكمة التحكيم الرياضية هو البرتغالي سيرجيو بوتيلو المساعد الأول للمدرب روي فيتوريا، وعمل مع الجهاز الفني لأصفر الرياض خلال الفترة من 27 يناير 2019 إلى 27 ديسمبر 2020، في 87 مباراة”.

نادي النصر يرد:

وفي وقت سابق، رد النادي على قرار الفيفا فقال القانوني أحمد الشيخي: “استلمنا للتو رد من إدارة أصفر الرياض والنادي وعد بدفع المستحقات المتأخرة مع بداية شهر يوليو من العام الحالي لكي يكون قادرًا على التسجيل”.

يذكر أن أصفر الرياض كان فاز على نادي الحزم برباعية لهدف أمس الخميس بالجولة الـ29 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وضمن المشاركة ببطولة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل.