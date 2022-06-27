صدم الكاميروني جون ماري لاعب نادي الشباب النادي الأهلي وجماهيره بعدما نشر صورة تؤيد هبوط الراقي لـ دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو” قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري المحترفين.

ماذا فعل مهاجم الشباب ؟

وأعاد ماري نشر رسالة من أحد مشجعي الليث عبر خاصية Story في الإنستجرام حيث قال المشجع الشبابي له: “أهلًا جون، يجب أن نفوز عليهم ، يجب أن يهبطوا إلى الدرجة الأولى، لأنهم لا يحبوننا ويسخرون منا، يجب أن تسجل هدفًا وتجعلهم يبكون، نحن ندعمك”.

ويحتاج الراقي إلى الفوز على الشباب للبقاء في الدوري بشرط تعثر فريق واحد من فرق ” التعاون والفيصلي والطائي والرائد والاتفاق والباطن” في مبارياتهم اليوم بالجولة الأخيرة.

7 أندية تصارع للهروب من الهبوط

وتخوض الأندية السبعة التي تسعى لتفادي الهبوط مواجهات قوية حيث يواجه التعاون فريق ضمك، الرائد يواجه أبها، الطائي يواجه الحزم، الأهلي يواجه الشباب، الاتحاد يواجه الباطن، الهلال يواجه الفيصلي، الاتفاق يواجه الفيحاء”.