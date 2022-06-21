وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، بأن مهمة جديدة تنتظر الجنرال جو كيونج تشول، الملقب بـ”ملك الموت” في كوريا الشمالية، بعد ترقية مميزة من قبل الزعيم كيم جونج أون.

بعد إشرافه على حملة "التطهير الوحشي" ضد أعداء زعيم #كوريا_الشمالية.. مهمة جديدة لـ"ملك الموت" الجنرال جو كيونج تشول #الحدث pic.twitter.com/VZrCAC6cbT — ا لـحـدث (@AlHadath) June 21, 2022

العقل المدبر لحملة تطهير الأعداء

ويعتبر تشول هو العقل المدبر لحملة التطهير التي راح ضحيتها كبار المسؤولين وأعداء الزعيم مثل عمه جانج سونج ثيك الذي قُتل عام 2013.

ومنح زعيم كوريا الشمالية، ترقية مميزة للجنرال، كما أعطى له مهمة جديدة لم يتم الكشف عنها.

غموض المهمة

ورغم غموض العملية، أكد خبراء أن مهمة جو تشول ستكون الإشراف على سجن كوادر الحزب الحاكم وإعدامهم.

وقال مايكل مادن، خبير في شؤون كوريا الشمالية، إنه قد يشرف على العملية التي بموجبها سجن كبار ضباط في الجيش الكوري الشمالي وكوادر في الحزب الحاكم وإعدامهم.

وأضاف مادن أن الترقية الجديدة تبدو أشبه بحملة قمع والهدف منها، إرسال رسالة تحذير للمسؤولين الكوريين الشماليين من كل الرتب.

وتنص ترقية الجنرال تشول على نقله من قيادة الأمن العسكري لرئاسة اللجنة العسكرية المركزية والتي تعد أقوى هيئة لصنع القرار في كوريا.