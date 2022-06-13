عرضت قناة الإخبارية تقريرًا عن آراء المواطنين على بيان وزارة الداخلية بشأن عدم اشتراط لبس الكمامة.

فيديو | بعد بيان #وزارة_الداخلية بعدم اشتراط لبس الكمامة..#الإخبارية ترصد فرحة المواطنين في الأماكن العامة pic.twitter.com/0CpBMSE6Oi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2022

نشكر الوطن:

وقال مواطن في تصريحات إلى القناة: “نشكر وطنا على اللي قدمه.. ارتحنا الحمد لله.. نقدر نشوف بعض الحين”.

من جهته، قال آخر: “قرار عدم لبس الكمامة خبر جميل.. كنا نعاني.. بعض الأماكن عندما نذهب إليها إذا نسينا الكمامة نضطر نرجع للسيارة نأخذ كمامة.. أصلًا حياتنا كلها صارت مكبوتة، والصراحة هذا القرار جميل ونفخر به”.

عدم اشتراط الكمامة:

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء الحرمين الشريفين، عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام.