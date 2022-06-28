قال الخبير في الفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن موسم الجوزاء يبدأ غدًا الأربعاء على أنحاء المملكة؛ والذي يعرف بحرارته الشديدة ورياحه الساخنة.
غداً الأربعاء :
أول موسم الجوزاء المسماه بقدحة القيظ
وهي ثاني مواسم القيظ الثلاثة
مربعانية القيظ والقدحة والجمرة
وفيها موجات حر تسمى بصباغ اللون
ومدتها 26 يوماً
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 28, 2022
مواصفات موسم الجوزاء:
وأضاف في فقرته على قناة العربية: “إن شدة الصيف تتكئ على 3 زوايا: حرارة الشمس، ورمض الأرض، ورياح السموم، وهذه الثلاثة تحتضنها 3 مواسم: مربعانية القيض، وزدحة القيض، وجمرة القيض”.
المربعانية:
وتابع: “المربعانية هي حرارة بجفاف، والزدحة حرارة بسموم، والجوزاء حرارة برطوبة؛ والزدحة هي الجوزة الأولى والجوزة الثانية”.
وأكمل: “غدًا الأربعاء أول موسم الجوزاء، بسبب حمو وجه السماء، وشدة رمض الأرض، ورياح السموم التي تجعل المياه تتبخر سريع”.
واستطرد: “أهل البادية يعرفون دخول موسم الجوزاء بالصوت الذي يصدره الجمل والذي يعرف بالحنة”.
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