قال الخبير في الفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن موسم الجوزاء يبدأ غدًا الأربعاء على أنحاء المملكة؛ والذي يعرف بحرارته الشديدة ورياحه الساخنة.

غداً الأربعاء :

أول موسم الجوزاء المسماه بقدحة القيظ

وهي ثاني مواسم القيظ الثلاثة

مربعانية القيظ والقدحة والجمرة

وفيها موجات حر تسمى بصباغ اللون

ومدتها 26 يوماً

pic.twitter.com/RoZ6OXRKtr — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 28, 2022

مواصفات موسم الجوزاء:

وأضاف في فقرته على قناة العربية: “إن شدة الصيف تتكئ على 3 زوايا: حرارة الشمس، ورمض الأرض، ورياح السموم، وهذه الثلاثة تحتضنها 3 مواسم: مربعانية القيض، وزدحة القيض، وجمرة القيض”.

المربعانية:

وتابع: “المربعانية هي حرارة بجفاف، والزدحة حرارة بسموم، والجوزاء حرارة برطوبة؛ والزدحة هي الجوزة الأولى والجوزة الثانية”.

وأكمل: “غدًا الأربعاء أول موسم الجوزاء، بسبب حمو وجه السماء، وشدة رمض الأرض، ورياح السموم التي تجعل المياه تتبخر سريع”.

واستطرد: “أهل البادية يعرفون دخول موسم الجوزاء بالصوت الذي يصدره الجمل والذي يعرف بالحنة”.