أظهر المقطع الدعائي الجديد من لعبة Resident Evil 4 المعروفة باسم Capcom رسومات محسنة إلى حد كبير بنفس ثيمة الجو المخيف المميز للعبة، والذي جعلها ناجحة عندما ظهرت لأول مرة في عام 2005.

موعد طرح لعبة Resident Evil 4 الجديدة:

وستتوفر اللعبة على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر في 24 مارس 2023 مع ميزة الواقع الافتراضي في البلاي ستيشن.

وقال المسؤولون عن اللعبة: هذه المرة، يتم تطوير اللعبة لتحقيق جودة عالية من الرعب المناسب لعام 2023 مع الحفاظ على جوهر اللعبة الأصلية، ونحن نهدف إلى جعل اللعبة مألوفة لمحبي المسلسل، ويتم ذلك من خلال إعادة تصور قصة اللعبة مع الحفاظ على جوهر اتجاهها وتحديث الرسومات وتحديث عناصر التحكم.

قصة اللعبة:

استنادًا إلى الوصف الرسمي للنسخة الجديدة، فإن الحبكة تأتي بعد 6 سنوات من أحداث Resident Evil 2، يتم إرسال الشرطي السابق ليون س. كينيدي في مهمة إلى قرية أوروبية نائية للبحث وإنقاذ الابنة المخطوفة لرئيس الولايات المتحدة، ويكتشف ليون أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ مع سكان القرية.

وفي البداية، تم الإعلان عن النسخة الجديدة من اللعبة لجهاز PS5، ولكنها تأتي أيضًا إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وXbox Series X.