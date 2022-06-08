يتجه العالم حاليًا إلى تبني فكرة مستقبل مستدام، وفي هذا الاتجاه، تأخذ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زمام المبادرة في تحويل مدينة الدرعية التاريخية إلى معلم بيئي يراه العالم في إطار فكرة السياحة المستدامة بحسب موقع WeGo Travel البريطاني.

ما هي السياحة المستدامة؟

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تُعرَّف السياحة المستدامة على أنها السياحة التي تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة.

وبحسب موقع WeGo Travel فإنه المملكة لم تدخر أي جهد لجعل بوابة الدرعية وجهة سياحية عالمية، متابعًا: يقف المشروع شامخًا لأنه يمزج بين عدة عناصر منها السياحة البيئية والتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي وإظهار ماضي المملكة الثري ثقافيًا.

توازن مثالي في الدرعية

وتبذل السعودية جهودًا بكل ما أوتيت من قوة لوضع استراتيجية بيئية بعناية تحقق توازنًا مثاليًا بين السياحة وإرث المدينة الغني، ولتحقيق هذا الهدف، تقوم هيئة تطوير بوابة الدرعية بإنشاء منطقة مخصصة للسياحة البيئية جنوب المدينة لحماية الحياة الفطرية بالإضافة إلى مركز تراث النخيل للبحث والتطوير.

كما يستخدم المشروع مواد صديقة للبيئة في البناء مثل البوليمر المستدام لترميم وتجديد المدينة القديمة باستخدام مبادئ الهندسة المعمارية النجدية التقليدية التي أعطت المنطقة هويتها.

والجانب الآخر المثير للاهتمام في المشروع هو أنه وضع الناس في قلب تطوره، حيث تخطط الهيئة لتوعية الناس بأهمية حماية البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي من المدينة والتي ستظهر قريبًا كوجهة سياحية من الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يجتذب المشروع عند اكتماله أكثر من 7 ملايين سائح سنويًا، وهو رقم يتماشى مع أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وبيئة مفعمة بالحيوية.