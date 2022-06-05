قال موقع Báo Giao Thông الفيتنامي إن السعودية تسعى إلى الاحتكار والاستئثار بالأرقام القياسية العالمية في مجال المباني الضخمة وناطحات السحاب، وقد جاء ذلك تعليقًا على تقارير تفيد بأن المملكة تخطط لتشييد أكبر بناء في العالم.

العمود الفقري لمدينة نيوم

وقال التقرير: تأتي الخطة كجزء من التطوير الشامل في مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وحسب التقارير الموجودة فإن ناطحتي السحاب ستكونان بمثابة العمود الفقري لمدينة نيوم.

وأردف التقرير قائلًا إنه يتم التخطيط لبناء ناطحتي سحاب بارتفاع نحو 500 متر تمتد عشرات الكيلومترات أفقيًا، بحيث يكون كل مبنى عبارة عن مجمع من المساحات المكتبية ومحلات البيع بالتجزئة والشقق، وذلك على نطاق أكبر من جميع المباني الأكبر في العالم.

وأضاف التقرير الفيتنامي: تمتلك السعودية العديد من المباني الكبيرة وتعتز بوجود بنايات تُعد من ضمن الحجم الأكبر في العالم مثل برج الفيصلية الذي يُعد في المرتبة الـ 40 ضمن أطول الأبنية الموجودة في العالم، وهناك أيضًا برج ساعة مكة وهو من أكبر وأطول الساعات الموجودة في العالم كله، ومبنى هيئة السوق المالية، أكبر برج ناطحة سحاب في الرياض، وفي المرتبة الـ 27 عالميًا من حيث البناء الأطول.

أهمية مشاريع البناء العملاقة في السعودية

تكمن أهمية تلك المشاريع في جذب المستثمرين لخلق مشاريع سياحية عملاقة بحيث تكون معالم رائعة للزيارة تستهدف الشريحة العليا من السياح التي تُلقب باسم الفئة المرفهة، وذلك كجزء من خطط تنويع اقتصاد المملكة دون الاعتماد على المصدر الرئيسي للدخل من الأعمال النفطية، بحسب موقع Báo Giao Thông.