تحت عنوان هل فيلم Lightyear آمن للأطفال؟، قال موقع Raising Whasians الكوري: إن فيلم الرسوم المتحركة من Disney Pixar لا يعتبر آمنًا للأطفال على الأقل لأولئك الأصغر من 16عامًا؛ حيث تعد تلك الفئة العمرية تربة خصبة لتلقي الأفكار غير المعتادة دون فرزها وتنقيحها.

قصة فيلم Lightyear:

يتحدث الفيلم عن قصة رائد الفضاء Buzz Lightyear والمشهور عربيًّا بـ باظ يطير، الذي ظهر في أجزاء Toy Story وهي قصة تتجاوز الزمان والمكان وتتحدث عن استكشاف الفضاء، وتدور أحداثه قبل فيلم Toy Story.

وقال الموقع: من المحزن أن تكون أفلام الأطفال غير مناسبة للأطفال، وللأسف فإن Lightyear من ضمن هذه الفئة، ولا يجب أن يشاهده الأطفال على الأقل حتى 16 عامًا، لاحتوائه على مشاهد عنف، ومشاهد أخرى قد تغير في قيم الأطفال الذين لا يزالون تربة خصبة، وهو أمر يجب أن يأخذه الآباء في الاعتبار، ويتم تصنيف الأخطار بناءً على ما يلي:

1- العنف

يتضمن الفيلم القتال اليدوي والبنادق والسيوف والليزر والسهام، وتظهر جروح على الشخصيات، كما تُصاب المخلوقات الفضائية بطريقة مخيفة بحيث تظهر أحشائهم ذات الألوان الزاهية وهو أمر وصفه حتى غير مناسب للأطفال فما بال مشاهدته، كما تظهر بعض المشاهد شخصيات في خطر، ويتم جرهم تحت الأرض وأسرهم.

2- مشاهد الكبار

قال الموقع الكوري: يحتوي الفيلم على مشهد للبالغين لزوجين من نفس الجنس، وهي قيمة تحاول ديزني فرضها مؤخرًا في أفلام الأطفال، وفي حين أن المشهد لا يدوم إلا ثواني إلا أنه له تأثير مؤثر، فهو بالطبع سيثير فضول الأطفال وبالتالي طرح أسئلة لا يزال من المبكر عليهم إدراكها.

وتشمل الموضوعات الأخرى للبالغين المحادثات حول السجن والسجناء بما في ذلك كلمات مثل: الحبس والمحكوم عليه والإفراج المشروط.

بجانب ما سبق، يتعامل الطفل مع موضوعات تثير الحزن والفقد والموت، حيث قد يكون من الصعب مراقبة وفاة شخصية في الفيلم.

3- الحبكة

مع وقت تشغيل يصل إلى 109 دقائق، قد يشعر بعض الأطفال بالملل من قلة الحركة، فالحركة ليست كثيرة بشكل يشد الأطفال.

منع الفيلم في السعودية والإمارات:

وحظرت كل من السعودية والإمارات عرض الفيلم الذي يلعب بطولته كريس إيفانز، نجم كابتن أمريكا، حيث يلعب الأداء الصوتي لبطل الفيلم وشخصية buzz، بسبب احتوائه على مشاهد بالغين غير مناسبة للثقافة العربية.