قال موقع outlook الهندي: إن السعودية ينتشر فيها بعض من أروع الأماكن في العالم فهي موطن للجبال والصحاري والشواطئ، وتفتخر بوجود مواقع جغرافية مختلفة لجميع أنواع المسافرين، مع إمكانات هائلة للمغامرات والتجارب الغريبة التي لم يسبق لبعض المسافرين تجربتها، ومن هنا تعد المملكة موطنًا للعديد من الجواهر الخفية.

وتابع التقرير: نظرًا لكونها واحدة من أفضل الوجهات السياحية، فإنها قادرة على تلبية احتياجات المسافرين من جميع مناحي الحياة، وتمتزج العديد من الثقافات والحضارات القديمة فيها وتفسح المجال لتجربة العمر، وتعد الدولة خيارًا صاعدًا وقادمًا للمسافرين الذين يخططون لرؤية ما هو أبعد من المعتاد.

أفضل 6 أماكن في السعودية:

ومن هنا أبرز الموقع الهندي 6 أماكن رائعة للزيارة في السعودية، بل إنها من ضمن أروع الأماكن في العالم.

1- احتضان العلا للتاريخ

تعد العلا أعجوبة في حد ذاتها، وهي موطن لأول موقع تراث عالمي لليونسكو في البلاد، الهجر، وهي حلم يتحقق لأي عاشق للتاريخ، وهي تحمل العديد من الأسرار للمسافرين بانتظار الكشف عنها.

2- ساحل جدة

تعد جدة مركزًا صاخبًا وعصريًّا وعالميًّا، وهي مثالية لمسافر العصر الجديد، ويجمع البحر الأحمر الكثير من الأنشطة، سواء كانت تجارة أو الشعاب المرجانية أو تذوق المأكولات البحرية، كما يمكن أيضًا المشاركة في العديد من أنشطة المغامرات الساحلية، مثل الغوص.

3- جزر الفرسان

أصبحت هذه الجزر المرجانية الصغيرة في البحر الأحمر مؤخرًا نقطة جذب سياحية، وهي عبارة عن جمال صافٍ آسر، وتحتوي عدد سياح قليلًا مقارنةً بالأماكن الأخرى مما يجعلها ملاذًا هادئًا لأي شخص يفضل الاستجمام والراحة.

4- حافة العالم

إذا كنت من محبي المغامرات فلا شيء أفضل من الذهاب إلى حافة العالم في السعودية، مع إطلالة متواصلة على الأفق، ويعد جبل الفحرين من عجائب الدنيا الجيولوجية في صحراء الرياض، وفي تجربة لا تنسى يمكنك مشاهدة النجوم في جبل القمر، وهذه المناظر الطبيعية الصحراوية السريالية مثالية للإقامات الليلية والرحلات وكذلك التنزه سيرًا على الأقدام.

5- اندفاع الأدرينالين

المملكة العربية السعودية ليست مجرد مركز للتاريخ والثقافة والتقاليد القديمة، فبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى المغامرة يمكنهم التوجه إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاستمتاع بتجربة لعب الجولف، وهي منطقة واسعة على الواجهة البحرية توفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية والمغامرة وشاطئًا مناسبًا لركوب الدراجات.

6- الاسترخاء في واحة الأحساء

المملكة أكثر من مجرد مساحات شاسعة من الصحراء، فهناك تقع الأحساء في الداخل وهي منطقة خضراء بها أكثر من 2.5 مليون شجرة نخيل.