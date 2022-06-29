قال موقع Voyage الياباني، إن الرياض بات يُنظر إليها على أنها مدينة العطلات الصاخبة، وستستمر في النمو والتطور والازدهار عن طريق جلب ملايين الزوار إليها، وستصبح مع جدة، وجهتي أعمال وعطلات رئيسية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الرياض أيضًا باتت مركزًا لعرض نطاق الإنترنت أو الدومين، وهو لمن لا يعرف، من الأدوات المهمة التي يحتاجها المستخدم لإرسال واستقبال المعلومات على الإنترنت.

والدومين هو اسم أو رابط الموقع الذي تتمكن من خلاله زيارة الموقع مباشرة، فما علاقة ذلك بالمدينة السعودية؟

أوضح تقرير الموقع الياباني المعلومات السابقة قائلًا: إن نطاق Riyadh.flights، أصبح النطاق الأغلى تكلفة في تاريخ الإنترنت، فقد تلقى عروضًا متعددة فوق 62 مليون دولار، وبمعنى آخر فقد أصبح نطاق .flights أحد أكثر نطاقات المستوى الأعلى قيمة من الناحية التجارية التي تم إنشاؤها.

الرياض وجهة سياحية في أرض الواقع والإنترنت

وقال الموقع الياباني: لقد كانت السعودية بارعة للغاية في استثماراتها في السياحة والسفر، فهي تحول اقتصادها من الاعتماد على النفط إلى السياحة والسفر والتكنولوجيا والفنون وريادة الأعمال، وينمو السفر إلى الرياض بشكل كبير، وما يبهر المتخصصين في المجال أن المدينة السعودية ربطت نفسها بأنها وجهة سياحية على أرض الواقع وعلى الإنترنت من خلال نطاق Riyadh.flights.

وقال التقرير: فقدت العديد من الشركات فرصًا لا حصر لها للتسويق الرقمي لأنها على مواقع .com، لكن الأشخاص في المملكة فكروا في مجال جديد ومختلف ومبتكر، وبات يمكن استخدام هذا النطاق من قبل ملايين الأشخاص شهريًا للسفر إلى المدينة السعودية و تجربة البلد المذهل، وحجز سفرهم بطريقة غيرت قواعد اللعبة.

ووفقًا لموقع Google Domains نفسه، فإن النطاقات الأحدث مثل .flights تساعد في ترك انطباع طويل الأمد للعلامة التجارية من خلال التميز والتفرد، وهو أيضًا فرصة لتكون في طليعة ثورة نحو أسماء نطاقات مميزة تنقل بسرعة غرض موقع الويب وقيمته.

واختتم التقرير قائلًا: قريباً، سيكون تدفق المسافرين إلى الرياض عن طريق حجز رحلاتهم من خلال Riyadh.flights، وكما ستحمل الرياض مستقبل السفر، فهي بلا شك ستحمل أيضًا مستقبل الإنترنت.