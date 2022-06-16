قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض، وجاء ذلك أثناء إجراء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في روسيا اليوم الخميس.

تعاون روسيا في أوبك+ مستمر لما بعد 2022

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد الاجتماع المفاجئ الذي استمر لمدة ساعة كاملة، إن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق أوبك + لإنتاج النفط إلى ما بعد 2022.

ومن المفترض أن الاتفاقية مع روسيا بشأن عضيتها في أوبك+ تنتهي في عام 2022، ويعني ذلك أن موسكو قد تواصل التعاون مع أوبك+ حتى بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي نهاية هذا العام.

وأضاف أن الاجتماع كان مهمًا وتم خلاله مناقشة أسعار النفط وتوقعات التوازن، متابعًا أن سوق النفط متوازنة، لكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك تحوم حول السوق.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في الوقت الذي تضخ فيه روسيا نفطًا أقل مما تضخه حاليًا من حصص أوبك + بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى رفض بعض المشترين أو تأخير الحصول على البراميل الروسية.

وأظهرت وثيقة لأوبك+، يوم الخميس، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع إلى 9.273 مليون برميل يوميًا في مايو من 9.159 مليون برميل يوميًا في أبريل، ووعد نوفاك بإضافة المزيد الشهر المقبل حيث تجد موسكو طلبًا قويًا من الهند والصين.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام أقل من إنتاج موسكو البالغ 10.55 ملايين برميل يوميًا في مارس.