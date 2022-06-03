حسم مدرب بالميراس البرازيلي، البرتغالي أبيل فيريرا موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

أبيل فيريرا يرفض تدريب النصر

وأشارت شبكة ESPN العالمية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا للبرتغالي أبيل فيريرا، وصل إلى 10 ملايين دولار في الموسم الواحد، من أجل إقناعه بالموافقة على قيادة الفريق.

ولفتت الشبكة العالمية إلى أن أبيل فيريرا صاحب الـ32 عامًا، رفض عرض نادي النصر، بشكل رسمي؛ لعدم رغبته في الانتقال إلى التدريب في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

ويقود أبيل فيريرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي منذ نوفمبر عام 2020، ويسير بشكل مميز معه، حيث نجح في التتويج بـ4 بطولات حتى الآن، بينهم كأس كوبا ليبرتادوريس مرتين، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

النصر يسعى لحسم ملف المدرب

وتسعى إدارة النصر لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لبدء تجهيز الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل، ليرتبط اسمها بالسويسري لوسيان فافر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.