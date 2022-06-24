أعاد موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليًا للأذهان تصريحاً سابقاً لرئيس نادي الشباب، خالد البلطان بشأن مواجهة الفريقين في الدور الثاني.

تصريح خالد البلطان بشأن مباراة الفريقين

وصرح خالد البلطان من قبل أنه يتمنى أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ضمان بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن الشباب يلعب بقوة حتى اللحظات الأخيرة.

وتذكرت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تصريح خالد البلطان وأعادت نشره مجددًا، وأكدوا أن الفريق الشبابي لن يتساهل أمام الأهلي أو أي فريق، وتوقعوا هبوط الراقي إلى دوري يلو في الموسم المقبل.

الأهلي ضيفًا على الشباب

وتعد مهمة الأهلي في الهروب من الهبوط هي الأصعب، حيث إنه سيحل ضيفًا على الشباب، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الفوز أو التعادل مع الشباب، مع انتظار نتائج الفرق الأخرى، من أجل ضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.