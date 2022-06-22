تضع شركة أبل من خلال نظام التشغيل iOS 16 الجديد حدًّا لأرقام التحقق المزعجة والمعروفة باسم الكابتشا CAPTCHA، والتي تجعل المستخدمين يثبتون أنهم بشر وليسوا روبوتات.

أهمية الكابتشا:

وهي اختبارات آلية تمامًا لتمييز أجهزة الكمبيوتر والبشر عن بعضهما، وهي تطلب منك تحديد شيء محدد في مجموعة من الصور.

وتضيف أبل في نظام التشغيل iOS 16 الجديد، المقرر إطلاقه هذا الخريف، ميزة التحقق التلقائي، ومن اسمها يتحقق النظام تلقائيًّا دون الحاجة للكابتشا من خلال حساب Apple ID الخاص بك.

وستكون الميزة متاحة لكل من أجهزة iPhone وMac، ويتم تنشيطها عن طريق الإعدادات وتأكيد كلمة المرور والأمان.

وتم إنشاء اختبار CAPTCHA في جامعة كارنيجي ميلون في عام 2000، واعتمدته مواقع الويب كوسيلة اختبار للحماية من روبوتات مرسلي البريد العشوائي، وقد قال لويس فون آهن، الأستاذ في جامعة كارنيجي ميلون والذي كان جزءًا من فريق CAPTCHA: يتم يوميًّا حل 200 مليون اختبار كابتشا.

ووفقًا لشركة أبل، لا يتم مشاركة أي من بيانات المستخدم الحساسة بواسطة الجهاز ويتم الاحتفاظ بهوية الشخص الذي يقدم طلب التحقق مجهولة، والنظام مصمم لمنع مواقع الويب من تتبع عنوان IP الخاص بالمستخدم.

مساعدة ذوي الهمم:

وتتيح ميزة التحقق التلقائي الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة التحقق بأنفسهم دون مساعدة الآخرين.

ويُذكر أن أبل كشفت النقاب عن نظام التشغيل iOS 16 الخاص بها في يونيو، والذي يتميز بقفل شاشة معاد تصميمه، حيث يسهل فيه تغيير صور خلفية شاشة القفل ولون وتصميم خطوط العرض، مع القدرة على إلغاء إرسال الرسائل في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين (WWDC).