أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، مضيفًا أن منتخب راقصي التانجو سيقاتل رغم ذلك لتحقيق نتائج إيجابية.

ميسي يتحدث عن طموحات بلاده بالمونديال

وتحدث نجم باريس سان جيرمان لوسائل الإعلام الأرجنتينية بعد مباراة إيطاليا أمس قائلًا : “منتخب الأرجنتين ليس مرشحًا للقب كأس العالم، ولكننا سنقاتل لنحقق نتائج إيجابية بمرحلة دور المجموعات”.

وتابع نجم باريس سان جيرمان: “يجب أن نستمر في تطوير الأداء ولدينا مباريات مهمة في سبتمبر يجب أن نطور أداؤنا ونقدم الأفضل لكي نفوز ونحقق ما نريد ونظهر بأفضل صورة ممكنة في كأس العالم”.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين متواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 مع منتخبات” السعودية، بولندا، المكسيك”.

ملخص مباراة الأرجنتين ضد إيطاليا

وفي وقت سابق، تُوج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس الأبطال، بعد إحرازه لـ ثلاثية في شباك المنتخب الإيطالي في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبيلي في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الشوط الأول انتهى بـ تأخر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بثنائية دون رد، حيث المنتخب الأرجنتيني كان له السبق، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي بالدقيقة الـ28.

ونجح دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الإيطالي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق راقصي التانجو ضغطه بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الثالث، حيث تألق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ومنع دي ماريا وميسي ولو سيلسو من إحراز الهدف الثالث.