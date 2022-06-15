يُقدم الأخضر الأولمبي مستوى مميزًا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز على أستراليا.

السعودية ضد أستراليا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر في نصف النهائي:

ويتألق منتخب السعودية الأولمبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تجاوز عقبة الأردن في 2013، فيما فاز على أوزبكستان في عام 2020.

ويطمح الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، أملًا في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتُعتبر هذه النسخة هي الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي شهدت خروج منتخب السعودية الأولمبي من مرحلة المجموعات في عامي 2016 و2018.