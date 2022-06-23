يطمح نادي الاتحاد لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم، ومواصلة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الأخيرة.

الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة

ويحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، لعب العميد 13 مباراة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر مواجهتين، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق فوز جديد في الجولة قبل الأخيرة، أملًا في تعثر الهلال والتتويج باللقب، فيما يطمح الاتفاق لخطف الثلاث نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط.

الفريقان في الدوري

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.