ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعب السلوفاكي فيليب كيش نجم الاتفاق بدفع 10000 ريال.

وجاءت تلك الغرامة بسبب اللعب العنيف في مباراة الاتحاد، التي انتهت بخسارة فارس الدهناء بثلاثية لهدف.

الاتفاق يواجه خطر الهبوط:

ويواجه فارس الدهناء خطر الهبوط لـ دوري “يلو” حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بـ دوري المحترفين.

وكان فارس الدهناء طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم استدعاء حكم أجنبي لمباراة الفيحاء بالجولة الثلاثين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم: إن إداراتي الأهلي وفارس الدهناء أبلغتا اتحاد القدم بعدم جلب حكام أجانب لهما في مباراتي الأهلي ضد الشباب، وفارس الدهناء ضد الفيحاء.