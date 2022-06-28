أعرب نجوم الهلال عن سعادتهم بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدين أن هذه النسخة هي الأصعب.

الزعيم يحصد اللقب بعد منافسة قوية مع الاتحاد:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

وشهد الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية بين الزعيم والاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم تُحسم سوى في الجولة الأخيرة، حيث فاز الأزرق، وتعثر العميد بتعادل سلبي ضد الباطن.

نجوم الهلال يعلقون على الفوز باللقب:

وتحدث نجوم الهلال لـSSC على الفوز باللقب، وقال حارس المرمى عبدالله المعيوف: “لقب العام الحالي من أصعب بطولات الدوري التي حققتها، كنا مشغولين في بطولات أخرى، ولكن خبرة اللاعبين كانت السبب في حسم البطولة”.

وعلق ياسر الشهراني قائلًا: “هذا الموسم صعب علينا، ونجحنا في تحقيق الدوري بفضل جهود اللاعبين والجمهور والإدارة والجميع على قلب واحد، وهذا الدوري استثنائي أول مرة يصير معي، وأشكر الجيل الذهبي الذي يلعب معي”.

وقال البيروفي أندريه كاريلو: “هذه السنة كانت صعبة بالنسبة لنا، لكن بالأخير استطعنا تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهدفي هو الاستمرار مع الزعيم”.

وتابع محمد البريك: “لم أفقد الأمل أبدًا في تحقيق الدوري لأننا فريق قوي، الموسم هذا مرينا بظروف كثيرة لكن عقلية اللاعب الهلالي جعلتنا نتجاوزها ما يميزنا عن غيرنا أننا نلعب كمجموعة”.