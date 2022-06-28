اعتذر رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس إلى جمهور الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المستقيل وذلك بعد التغريدة التي سخر فيها ساويرس من الفنان المصري.

تغريدة نجيب ساويرس

وكان ساويرس غرد بعد ساعات من استقالة شاكر من النقابة بقوله ” هاني شاكر يستقيل من نقابة المهن الموسيقية .. هاتوا لي محل قلل رخيص” في إشارة إلى مثل مصري قديم يقول : ” اكسر وراه قله” عند ذم شخص ترك مكانه ورحل.

ولاقت تغريدة ساويرس انتقادات شديدة من قبل جمهور نقيب الموسيقيين الذي استقال في وقت سابق على إثر خلاف مع الفنان حسن شاكوش.

وقال ساويرس إنه يعتذر عن التغريدة المسيئة لكنه أعاد التذكير بجملة قالها في حوار له سابقا مع عمرو أديب قال فيه: ربنا مش بيسامح في قطع الأرزاق”.

تفاصيل استقالة هاني شاكر

وكان شاكر استقال على الهواء في مداخلة مع عمرو أديب موجهًا الشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، لافتاً إلى أنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وأتت الاستقالة بعد مشادة حدثت بين عازف الإيقاع سعيد الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعدته نقابة المهن الموسيقية لاعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

واعترض سعيد الأرتيست في المؤتمر، على منح النقابة كارنيهاً لمطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي كان هاني شاكر معترضًا على استخراج كارنيه له.

ورد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: “من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار”، لتتعالى الأصوات ويتم تبادل الاتهامات بينهما، ما أدى إلى انسحاب هاني شاكر من المؤتمر.