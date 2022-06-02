حصلت الفنانة المصرية نرمين الفقي، على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة، موجهة الشكر للمسؤولين عن الإجراءات.

ونشرت نيرمين الفقي صورة الإقامة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، كاتبة: “أنا سعيدة لحصولي على الإقامة الذهبية، شكرًا لحكومة الإمارات”.

نرمين الفقي ورحلة الفن:

ولدت الفنانة المصرية نرمين عبدالرازق الفقي، في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإسكندرية شمال مصر، وتخرجت في كلية فيكتوريا، ثم درست التجارة وإدارة الأعمال في جامعة الإسكندرية.

بدأت مشوارها الفني كممثلة إعلانات، في بداية التسعينيات؛ إلا أنها طرقت باب الدراما التلفزيونية حتى أدت أدوار البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونيّة والمسرحيّة والسينمائية، مثل مسلس ضل راجل، وأبو العروسة، وجبل الحلال، وحلم العمر، والعنكبوت، وعرب لندن، ومواطن بدرجة وزير وغيرهم.

كما قدمت أفلام فل الفل، واللقاء الثاني، ومن القاهرة إلى الزقازيق، وتحت الترابيزة؛ بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي لحن بتلو، ومسرحية أنا ومراتي ومونيكا، ودستور يا أسيادنا، وفوازير النص الحلو.

وغابت الفنانة المصرية عن الأضواء لفترة؛ حيث مرضت والدتها وتولت رعايتها بشكل كامل، إلا أنها توفت بعد رحلة طويلة من المرض، وبعد سنوات رجعت نرمين الفقي إلى عالم الفن.