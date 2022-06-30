أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن فرط التعرق له أسباب تتمثل في أمراض الأيض، والأورام، وأمراض الأعصاب، والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مثلًا.

وقالت الرابطة: إنه يمكن مواجهته بمضادات التعرق، والحَقن بالبوتوكس، لسد غدد التعرق وتنظيم نشاط غدد التعرق بتيار كهربائي أو إزالتها جراحيًّا.

وصفات منزلية:

وتساعد أيضًا الوصفات المنزلية في الحد منه التعرق بشرب 3 أكواب من شاي المريمية يوميًا.

كما يساعد خل التفاح في مواجهته بتقليص غدد التعرق. ولهذا يجب دعك الإبطين بخل التفاح وتركه طوال الليل، ثم شطفه في الصباح.

نوعية ملابس:

ومن المهم أيضًا ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من القطن والكتان للحد من إفرازات العرق.

فرط التعرق يتسبب أيضًا في فقدان الجسم للسوائل والصوديوم، يجب شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميًّا، خاصةً المياه المعدنية المحتوية على الصوديوم.