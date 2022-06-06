كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن اعتماد مجلس الإدارة للنظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودية بداية من النسخة الجديدة 2022/ 2023.

نظام كأس السوبر السعودي الجديد:

ومن المقرر أن تُقام النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق، وهم؛ بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه في حالة تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لآليتين.

آلية المشاركة في البطولة:

وجاءت الآلية الأولى، أنه في حالة عدم تكرار أي فريق من الفرق سوف تُقام المباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كالتالي؛ بطل الدوري مع وصيف الكأس، ووصيف الدوري مع بطل الكأس، ويلعب الفائزان في النهائي.

وستكون الآلية الثانية، كالتالي؛ في حالة تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربع سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية الدوري مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تكون مواجهات الدور نصف النهائي كالتالي؛ الفريق رقم 1 في القرعة مع رقم 2، والفريق رقم 3 يواجه الفريق رقم 4، ويتأهل الفائزان إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2023.