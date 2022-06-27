شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، نقاشًا ساخنًا حول زواج المسيار، وحرمانية الزواج المحدد بمدة بالاتفاق بين الطرفين.

يحل بعض المشكلات:

وقال سليمان العجلان المستشار الشرعي والقانوني: إن زواج المسيار يحل مشكلات بعض النساء، مشددًا على أن وجود الولي والشهود ينفي صفة السرية عن “زواج المسيار” وبذلك يكون صحيحًا شرعًا.

وتابع العجلان أن زواج المسيار كان يسمى الزواج النهاري في الماضي وإن لم يكن هو الصورة المثالية للزواج لكنه ليس حرامًا.

العلويط يعلق:

في المقابل، رأى الباحث الشرعي عبدالله العلويط أن قبول المرأة التنازل عن بعض حقوقها في زواج المسيار يعيب هذا الزواج، ويجب أن يعرف الرجل أن تكرار زيجات زواج المسيار حرام شرعًا.

الباحث الشرعي عبدالله العلويط: وجود الشهود ليست وسيلة إشهار في "زواج المسيار" وبذلك يكون سري ومحرم@abdullah_alweet#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PFkS8VxCrK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 26, 2022

وتابع العلويط أنه لابد أن يتغير اسم زواج المسيار مثلًا ليكون الزواج المبسط أو المصغر أو المختصر، حيث إن زواج الرجل بنية الطلاق بعد فترة محددة هو زواج فاسد، واتفاق الطرفين على مدة محددة للزواج أقرب للزنا، بحسب وصفه.

وأكد الباحث الشرعي أن وجود الشهود ليست وسيلة إشهار في “زواج المسيار”؛ وبذلك يكون سريًّا ومحرمًا.