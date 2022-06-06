وجه حارس الأخضر تحت 23 عامًا، نواف العقيدي، رسالة إلى الجماهير بعد تعادل السعودية ضد اليابان، مؤكدًا في الوقت ذاته ظهور اللاعبين بشكل مميز في المباراة.

نواف العقيدي يوجه رسالة للجماهير:

وعلق نواف العقيدي خلال تصريحاته لقنوات SSC، قائلًا: “حققنا نقطة جيدة لنا أمام منتخب كبير في مجموعتنا، وكنا نطمح للفوز اليوم لكن الله لم يكتب لنا ذلك”.

وتابع نواف العقيدي: “واجهنا منتخب كبير كاليابان، نعد الجماهير السعودية بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله، كانت الهجمات الخطيرة حاضرة من جانبنا وكذلك من جانبهم، ووفقت بالتصدي لهجماتهم ولله الحمد، والقادم أفضل للأخضر”.

تعادل السعودية ضد اليابان:

ولعب منتخب السعودية ضد اليابان، مساء اليوم الاثنين، على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ورفع منتخب السعودية تحت 23 عامًا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.