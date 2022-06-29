قالت مجلة نيويورك بوست إن أفضل الفنادق العالمية تتسابق حاليًا للحصول على مساحة في السعودية التي افتتحت أبوابها حديثًا للسياح، لا سيما بعد تقديمها تأشيرة سياحة تُمكِن الزائرين من 49 دولة الدخول إليها.

السعودية لاعب ضخم في السياحة العالمية

في نفس الوقت تقريبًا، قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية واستضافت الفعاليات العالمية مثل مهرجان الموسيقي الضخم MDLBeast، وهذا كله يأتي في إطار خطة بناء اقتصاد سياحي عالمي وتحويل الدولة التي تعتمد على النفط إلى لاعب ضخم في الساحة العالمية، حيث تأمل المملكة في جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، الأمر الذي سيجعلها واحدة من أكثر الدول زيارة على وجه الأرض.

وقال تقرير المجلة: سواء كنت من معجبي السعودية أم لا، فلن تستطيع تجاهل التقدم الرهيب بها أو إنكاره، حيث فرضت الدولة فكرة تقدمها على جميع الفئات وتهدف لجذب المزيد من السياح أكثر من معظم الدول الأوروبية.

وتابع التقرير: في ذلك الإطار السابق، تتسابق حاليًا جميع الفنادق العالمية في الحصول على مساحة من أرض المملكة، حتى تستطيع الحصول على نصيب من النجاح المتوقع.

ستضم المدن السياحية في السعودية عشرات الفنادق وعشرات الآلاف من الشقق الفندقية الجديدة وجامعة ومترو الأنفاق ودار أوبرا وأربعة مطاعم ذات نجمة ميشلان المرموقة ومنطقة تسوق واسعة على غرار الشانزليزيه.

أكبر أسماء الفنادق تتسابق للدخول في السعودية

ومن ضمن الفنادق الشهيرة التي ستبني مقارَّ لها ما يلي: باكارات، أورينت إكسبرس، رافلز، بارك حياة، ريتز كارلتون، روزوود، فور سيزونز، وسيكس سينسز، وهذه ليست سوى عدد قليل من الفنادق الراقية التي افتتحت في بعض المشاريع الجديدة.

وتابع التقرير: تجتذب الرياض أيضًا بعض الأسماء الشهيرة في مجال السياحة مثل فندق نوبو المكون من 23 طابقًا والمكسو بألواح زجاجية، ولطالما كان فندق فورسيزونز في برج المملكة الشهير لافتًا وجذابًا للسياح، وكل ذلك سيدخل في منافسة، تصب في مصلحة المملكة، مع سانت ريجيس وجيه دبليو ماريوت ومانسارد.

كما يتم افتتاح العديد من الفنادق الفخمة المألوفة لدى سكان مانهاتن في الولايات المتحدة، في السعودية، على سبيل المثال يجلب مشروع البحر الأحمر الذي يركز على البيئة 16 فندقًا جديدًا، بما في ذلك 430 غرفة في فندق جراند حياة.

أضف إلى ما سبق، الفنادق في منتجع رافلز من تصميم فوستر + بارتنرز، بالإضافة إلى سانت ريجيس، ومنتجع Southern Dunes، وفي مدينة جدة الساحلية تم افتتاح فندق Shangri-La جديد في فبراير، وفي العلا يتم افتتاح فنادق هابيتاس وبانيان تري في أكتوبر.