يسير أبها بشكل جيد على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سعد بقير يتصدر القائمة

ونجح الفريق في تسجيل 26 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 10 لاعبين أهداف أبها، ويُعد النجم التونسي سعد بقير هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف، يليه ميتشيل تي فريدي بـ5 أهداف، فيما أحرز ماتيتش وفهد الجميعة 3 أهداف لكل منهما.

وتمكن لاعبان من تسجيل هدفين للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ رياض شراحيلي وأمين عطوشي، فيما سجل هدفًا واحدًا كل من؛ ساري عمرو، صالح العمري، حسن القيد وبلال العيفة.

أبها في الدوري هذا الموسم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الفيحاء، يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بالتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الذي يتواجد في المركز السابع.