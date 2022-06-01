يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

رومارينيو يتصدر قائمة الهدافين

ونجح العميد في تسجيل 59 هدفًا بعد مرور 28 جولة، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حل الهلال وصيفًا برصيد 58 هدفًا.

وسجل 13 لاعبًا أهداف الاتحاد، ويُعد البرازيلي رومارينيو هو هداف الفريق برصيد 18 هدفًا، يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ11 هدفًا، وأحرز البرازيلي إيغور كورونادو 5 أهداف، بالتساوي مع هارون كمارا.

وأحرز عبدالعزيز البيشي 4 أهداف، ثم فهد المولد وأحمد حجازي بـ3 أهداف لكل منهما، وسجل عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني هدفين، وأحرز هدفًا واحدًا كل من هنريكي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي وعمر هوساوي.

الاتحاد في الدوري

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف الاتحاد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.