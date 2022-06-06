يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل جيد على الصعيد الهجومي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تاوامبا يتصدر قائمة الهدافين:

ونجح سكري القصيم في تسجيل 41 هدفًا بعد مرور 28 جولة، ليحتل المركز السادس في قائمة الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الاتحاد المتصدر، الهلال، النصر، الشباب والفتح.

وسجل 9 لاعبين أهداف التعاون، ويُعد مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا هو هداف الفريق برصيد 17 هدفًا، يليه ثم هنريكي برصيد 6 أهداف، فيما أحرز المصري مصطفى فتحي 5 أهداف، يليه سانتوس بـ4 أهداف.

وتمكن كاكو من تسجيل 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يليه سميحان النابت بهدفين، ونجح في تسجيل هدف واحد كل من؛ سيدريك أميسي، الرشيدي وعبدالملك.

التعاون في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الشباب، فيما يُلاقي ضمك على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل سكري القصيم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، من الفوز 7 مرات، والتعادل 11 مرة، فيما خسر 10 مباريات.