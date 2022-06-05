يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كارلوس جونيور يتصدر قائمة الهدافين

ونجح الليوث في تسجيل 51 هدفًا بعد مرور 28 جولة، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الاتحاد المتصدر، الهلال والنصر.

وسجل 12 لاعبًا أهداف الشباب، ويُعد مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور هو هداف الفريق برصيد 13 هدفًا، يليه النيجيري أوديون إيغالو “مهاجم الهلال الحالي” بـ12 هدفًا، وأحرز الأرجنتيني إيفر بانيغا 6 أهداف، متساويًا مع هتان باهبري.

وأحرز 3 لاعبين هدفين، وهم؛ أحمد شراحيلي، لوسيانو فييتو وتركي العمار، فيما نجح 5 لاعبين في إحراز هدف واحد، وهم؛ القحطاني، متعب الحربي، النيجيري جون ماري، نواف العابد والبرازيلي باولينيو.

الشباب في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي التعاون في ملعبه، فيما يستضيف الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل 8 مرات، والخسارة في 5 لقاءات.