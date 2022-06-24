تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية بعد الخسارة ضد الرائد، وتراجعه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خسارة الأهلي ضد الراقي

ولعب الأهلي ضد الرائد بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 3/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 13 مرة، وخسر 10 مواجهات، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الشباب في الجولة الأخيرة.

زيادة عدد فرق دوري المحترفين

وطمأن مراسل شبكة قنوات SSC، عبدالرحمن الشعبي الجماهير الأهلاوية، وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن بعد مباراة الأهلي ضد الشباب عن إلغاء الهبوط إلى الدرجة الأولى هذا الموسم.

ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023، بعد قرار إلغاء الهبوط، ما يضمن بقاء النادي الأهلي وسط الكبار.