أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن زجاجات مياه الشرب لا تمثل خطرًا على الصحة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المدلولات على العبوات الغذائية توضح مدى قابليتها لإعادة الاستخدام مرة أخرى.

وبينت تفصيليًّا في إنفوجراف نشرته، مدلول كل علامة، وكيفية التعامل مع العبوة التي تظهر عليها.

وجاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن صحة ما يتداول عن أن زجاجات المياه تستخدم لمرة واحدة، وبعد ذلك تصبح مضرة لصحة الإنسان.

مياه الشرب:

وفي وقت سابق، طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.

أفضل مياه شرب معبأة:

وأوضحت الهيئة ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، قدمت فيه طمأنة بشأن أفضل مياه شرب معبأة، قائلة: إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع الشرب المعبأة المسجلة.

وأكدت أن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.