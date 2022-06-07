كشف المدير الفني لفريق بيراميدز، اليوناني تاكيس جونياس حقيقة الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع مدافع نادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي.

حقيقة رغبة بيراميدز في ضم أحمد حجازي

وعلق تاكيس جونياس على طلبه ضم أحمد حجازي خلال تصريحاته تلفزيونية، قائلًا: “لا لم أطلب ضمه.. نرحب بضم كل اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون جودة عالية”.

وأكدت تقارير تلقي أحمد حجازي مفاوضات من الأهلي وبيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل معاناتهما دفاعيًا هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.