تترقب الجماهير نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، في ظل المنافسة القوية بين الاتحاد والهلال على اللقب.

احتمالية تأجيل الدوري

وأكدت تقارير احتمالية إعادة جدولة آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى، في حالة تأهل منتخب السعودية الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويسير منتخب السعودية بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي في صدارة مجموعته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منافسة قوية بين الاتحاد والهلال

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا بفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي حالة استمرار تساوي الفريقين في عدد النقاط بعد نهاية المسابقة، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيتوج باللقب، بالمواجهات المباشرة، حيث نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا.