تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ما دفع الجماهير للمطالبة باستمراره لفترة أطول.

الهلال يتألق مع رامون دياز

وأشار الإعلامي إبراهيم الفريان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة نادي الهلال قررت استمرار دياز، مؤكدًا تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وكان دياز قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فبراير الماضي، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي ليونادرو جارديم، لتراجع النتائج، ليحقق الزعيم انتفاضة معه وينافس بقوة على جميع البطولات.

وأصبح الهلال مع دياز منافسًا قويًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما صعد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه خسر أمام الفيحاء.

الهلال في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.