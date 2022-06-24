أوضح المتحدث باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، طرق تسجيل الملكية الفكرية للمصنفات المكتوبة، مؤكدًا أن تسجيل الملكية هو أحد المسارات التي افتتحتها الهيئة مؤخرًا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

فيديو | متحدث الملكية الفكرية: التغريدات في تويتر مثل "الثريد" يمكن توثيقها كملكية فكرية لصاحبها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6KWANv3UTg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2022

نظام حق المؤلف:

وتابع الحكمي خلال حواره إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية: “اليوم نظام حق المؤلف يقول إن الحماية تبدأ من تاريخ النشر، فاليوم إذا كان عندك ثريد إبداعي في مجال معين أو صورة تُحمى من تاريخ نشرها طوال حياة المؤلف وبعد 50 عامًا من وفاته، ولكن الهيئة اليوم شعرت أن هناك مبدعين يرودون شهادات يقومون باستغلال المصنف من خلالها داخليًّا أو خارجيًّا.

نظام تسجيل اختياري:

وأضاف: “أصدرت الهيئة نظام تسجيل اختياري، عن طريق أم صاحب العمل سواء كان كتاب أو رسمة أو صورة أو أي شيء، يقوم برفعها وأخذ شهادة توثق ملكيته لها، وتمكنه من الانتفاع منها أو الإعلان عنها بحيث إنك تقول للناس هذا الإبداع هو ملكي وأي شخص يريد الانتفاع منه عليه التواصل معي”.