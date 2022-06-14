تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم حراسة مرمى الفريق في الموسم الجديد، ليرتبط اسمها بالصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

فلاديمير ستويكوفيتش يقترب من النصر:

وخطف فلاديمير ستويكوفيتش أنظار الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأكدت تقارير أن نادي النصر أصبح قريبًا من التعاقد فلاديمير ستويكوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ينتهي شهر يونيو الجاري وسط أنباء عن احتمالية تجديد عقده.

وخاض فلاديمير ستويكوفيتش 27 مباراة مع الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وقام بـ97 تصديًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 12 مرة.

النصر يسعى لتدعيم حراسة المرمى:

ويرغب النصر في تدعيم مركز حراسة المرمى منذ الميركاتو الشتوي، حيث ارتبط اسمه بالثنائي المصري محمد الشناوي “الأهلي”، ومحمد أبو جبل “الزمالك”، وأكدت تقارير حصوله على توقيع الأخير، قبل أن يتراجع بسبب الجماهير.

كما أشارت تقارير عالمية مؤخرًا إلى أن الإدارة النصراوية قدمت عرضًا مغريًا لحارس مرمى فريق نابولي الإيطالي، الكولومبي ديفيد أوسبينا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).