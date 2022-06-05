ارتبط اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نواف العابد، بالانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدل بشأن انتقال نواف العابد للنصر:

ولفت الإعلامي عبدالله الشثري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نواف العابد سيكون أول صفقات نادي النصر في صيف 2022.

وتفاعلت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض، حيث أبدى البعض سعادته بالصفقة، وأكد أنه سيُفيد النصر في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه هذا الموسم، فيما عارض البعض الآخر فكرة التعاقد معه.

على الجانب الآخر، نفى الإعلامي نواف التميمي هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وأكد أن إدارة نادي النصر لم ولن تفاوض نواف العابد.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه:

وتسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.