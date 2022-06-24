أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال كيربي، في تصريحات للصحفيين اليوم : “إن الولايات المتحدة تعلن عن 450 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا”.

أنظمة هيمارس وذخيرة

ولفت جون كيربي إلى أن حزمة المساعدة الجديدة ستشمل 4 أنظمة “هيمارس” وذخيرة مدفعية.

وتابع المسؤول الأمريكي أن “الولايات المتحدة قدمت 6.1 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ فبراير، و 6.8 مليارات دولار منذ بداية الإدارة الحالية”.