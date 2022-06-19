أكد نايف الشريف، أمين عام لجنة البيع على الخارطة “وافي”، أن هناك 117 مشروعًا يتم الإشراف عليها على مستوى المملكة، منها 46 مشروعًا مكتملة الإنشاءات وجاهزة للتسليم، وهناك بعض التحديات في إدخال الخدمات.

نايف الشريف – أمين عام لجنة البيع على الخارطة "وافي":

لدينا 117 مشروع نشرف عليها على مستوى المملكة، منها 46 مشروع مكتملة الإنشاءات وجاهزة للتسليم، وهناك بعض التحديات في إدخال الخدمات#مشاريع_سكني_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q8AZ6MyZMT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 19, 2022

وأضاف أمين عام لجنة البيع على الخارطة “وافي”، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تأخر تسليم مشاريع “بوابة الشرق” و”سرايا النرجس” و”شمس الديار” بسبب الكهرباء والماء، مشددًا على أنه من حق الحاجز عند التسليم أن يرفع أي ملاحظات للمطور لكي يقوم بإصلاحها.

معالي عنان:

ولفت إلى أن مشروع معالي عنان من المشاريع المتأخرة وليس من المشاريع المتعثرة، وتأخر التسليم بسبب دخول الكهرباء، متابعًا: مهمتنا حماية المستفيد من المطور وضمان حصولهم على التعويضات حال استيفاء شروط التعويض، ونهدف إلى حماية وضمان حقوق المستفيدين.

نسبة التعويض:

وتابع الشريف أن نسبة التعويض 7% منصوص عليها في عقد بيع الوحدة العقارية، وحالات الاستحقاق تختلف بحسب نوع عقد التمويل، كما أن هناك حوالي 28 مشروعًا جاهزة لمراحل التسليم بنسبة 90 إلى 95% و23 مشروعًا جاهزة بنسبة 95 إلى 100%.