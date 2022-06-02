يعيش اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد فترة غير مستقرة حاليًا مع العميد، وذلك منذ انضمامه لنمر جدة في ديسمبر الماضي.

وكان النجم المغربي بدأ مسيرته مع الاتحاد بتألق كبير حيث سجل 14 هدفًا وصنع أسيست وحيدًا، خلال 15 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

وربما بسبب كثرة المشاكل التي يعاني منها المهاجم المغربي قد يُفضل اللاعب الرحيل عن صفوف العميد في صيف 2022 والانتقال إلى الدوري الإنجليزي بحسب التقارير.

قيل سابقًا إن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مهتم وبقوة بالتعاقد مع حمدالله في حال رحل عن الاتحاد.

انتقاد جماهير الاتحاد قد يجبر اللاعب على الرحيل

يذكر أنه في وقت سابق، وجهت جماهير نادي الاتحاد، انتقادات شديدة للاعب عبدالرزاق حمدالله بسبب تراجع مستواه في مباراة الهلال وإهداره أكثر من فرصة تهديفية محققة في مباراة أزرق العاصمة بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي مقطع فيديو متداول لجماهير الاتحاد بعد نهاية المباراة بفوز الهلال قالت خارج ملعب “الجوهرة المشعة” : ” اللاعب المغربي لم يكن في أفضل حالاته، ضيّع علينا الدوري”.

وقال آخرون: ” يبدو أن حمدالله انتهى لم يكن قادرًا فنيًا على مساعدة الفريق أمام الهلال”.