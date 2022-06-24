كشف جو بايدن بغير قصد عن ورقة بها تعليمات تعطيه أوامر أساسية حول مكان جلوسه، ومتى يجب أن يغادر، وهو الأمر الذي أثار تساؤلًا حول احتمالية إصابة الرئيس الأمريكي بالزهايمر!!

وجاء ذلك خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة الطاقة المتجددة، وتحديدًا في طاقة الرياح، في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض، وأظهر الرئيس للمصورين عن طريق الخطأ ورقة بها 8 نقاط عبارة عن تعليمات توضح كيفية التصرف مع المصورين، وبدلًا من الإشارة إلى الرئيس بالاسم، كُتبت كلمة “أنت” بحروف كبيرة.

وجاء في قائمة التعليمات ما يلي: خذ نفسًا، اجلس في مقعدك، تحدث عندما يأتي الصحفيين إلى الغرفة، قدم تعليمات موجزة لمدة دقيقتين، غادر الآن.

ليست المرة الأولى:

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية: هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها جو بايدن استخدامه ورقة للغش على حد تعبير الصحيفة.

وقالت: شوهد الرئيس الأمريكي، في أكثر من مناسبة، وهو يمسك ورقة بها إجابات جاهزة لوسائل الإعلام إضافة إلى بعض التعليمات الخاصة به، وكانت آخر تلك المناسبات جاءت خلال حديثه حول أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

هل جو بايدن مصاب بالزهايمر؟

وقال التقرير: كانت تلك السقطة هي الأحدث في سلسلة من الزلات التي شملت فقدان توازنه والسقوط في الأماكن العامة بالإضافة إلى توريط البيت الأبيض، مثل تصريحه بأن أمريكا ستدافع عن تايوان، وهو الأمر الذي تراجع عنه البيت الأبيض.

وتابع: أثارت هذه السقطات مخاوف كبيرة بشأن رفاهية الرئيس وقدرته العقلية مع اقترابه من عمر الـ 80 عامًا، وحول احتمالية إصابته بمرض الزهايمر.