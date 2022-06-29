رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني حفل تدشين الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية “بياناتك أمانك” وذلك بمقر الوزارة.

وفور وصول سموه مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم دشّن سمو الأمير عبد الله بن بندر الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية .

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بكلمة لمعالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبد الله الشدي عن نظام حماية البيانات الشخصية ودوره في تعزيز ثقافة الخصوصية، ثم قدم مدير مكتب إدارة البيانات بالوزارة المقدم المهندس عبد الله بن حسين الأسمري لمحة تعريفية بالحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية.

إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بسياسات إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني. وبعد ذلك أُلقيت كلمة خريجي منسوبي وزارة الحرس الوطني المشاركين في معسكر أكاديمية سدايا (علوم البيانات T5 ) ألقتها نيابة عنهم المهندسة زهرة بنت فهد السماري.

وفي ختام الحفل كرّم سمو وزير الحرس الوطني الرعاة وشركاء الحملة.