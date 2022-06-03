قلد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الفريق محمد البسامي رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديرًا للأمن العام.

جاء ذلك بحسب ما نشرت “العربية”، مساء اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

خبرة ميدانية:

ويملك مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ‏خبرةً ميدانية وإدارية طويلة في مجال القيادة والإدارة، مستمدة من عمله قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ومديرًا للإدارة العامة للمرور، ومديرًا للإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة في وزارة الداخلية، ومشاركته ‏في كثير من اللجان العملية والفنية في المجالات الأمنية والمرورية.

وللفريق البسامي العديدُ من المشاركات العملية والفنية من ضمنها:

– ‏المخطط الشامل بهيئة تطوير مكة المكرمة.

– دراسات وتصميم قطار المشاعر.

– إدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة.

– مخطط النقل العام بمكة المكرمة.

– شارك بمهام الحج لأكثر من 35 عامًا.

– المشاركة في لجان مشاريع النقل المروري في مدينة الرياض.

– عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية.

ويملك الفريق البسامي خبرات في إدارة المشاريع والتخطيط الإستراتيجي وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة وتنظيم الحركة المرورية.