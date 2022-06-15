أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بفوز الأخضر الأولمبي في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي.. مبروك للجميع.. فالكم الكأس يا أبطال”.

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أستراليا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، سجلهما حسين العيسى وأيمن يحيى.

وينتظر منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري الفائز من مباراة أوزبكستان ضد اليابان التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، من أجل مواجهته في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

منتخب السعودية يحلم باللقب الأول:

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها الأخضر الأولمبي في التأهل إلى المباراة النهائية بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020، ما يحفز لاعبيه لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.