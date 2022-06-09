ارتفع سعر عملة BNB بمقدار 300%، مما منحها رسملة سوقية تزيد عن 18 مليار دولار، ويأتي ذلك وسط أسوأ أوقات تعيشها العملات الرقمية حاليًا.

ما هي عملة BNB؟

عملة BNB هي العملة الرقمية الخاصة بمنصة Binance Coin أكبر بورصة تداول للعملات المشفرة، وكانت في البداية تعتمد على الإيثريوم ولكن BNB باتت حاليًا العملة الأصلية لها.

ومع ذلك فإنه تدور حاليًا تحقيقات من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حول ما إذا كانت Binance قد انتهكت قواعد الأوراق المالية عن طريق بيع BNB، حيث حذر خبراء تداول البيتكوين والعملات المشفرة من تضارب المصالح المحتمل.

وقالت بلومبرغ إن 85% من الأموال التي تم جمعها تُستخدم لبناء منصة Binance والترويج لها، وفي المقابل يستخدم تجار المنصة عملة BNB لدفع الرسوم ويحصلون على خصم مقابل استخدامها.

وعلى ذلك قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في Binance، بحجة أنها تفتقر إلى الشفافية، كما تعرضت لاتهامات بأنها وسيلة لغسل أموال غير مشروعة بقيمة 2.35 مليار دولار على الأقل.

انهيار سوق العملات المشفرة

وفي حين ارتفعت أسعار كل من البيتكوين والإيثريوم في أواخر عام 2020 إلا أنهما انهارا مؤخرًا في سوق العملات المشفرة مع مخاوف من مجيء شتاء العملات الرقمية.

ما هو شتاء العملات الرقمية؟

يشير مصطلح شتاء العملات الرقمية إلى فترة تداول ثابتة تأتي بعد انهيار الأسعار، وكان آخر شتاء للعملات المشفرة في أوائل عام 2018 حيث انخفضت الأسعار وظلت تُداول على سعرها المنخفض لمدة، ويخشى الخبراء من تجدد ذلك مرة أخرى.