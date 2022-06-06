أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة (البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1.مدرب سريري لتدريب دعم الحياة

الوصف الوظيفي

يوجه ويساهم في تقديم رعاية عالية الجودة آمنة ومركزة على المريض والمجتمع وفقًا للأبحاث والإرشادات القائمة على الأدلة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) / جمعية القلب السعودية (SHA). يقوم بشكل تعاوني بتدريس دورات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة للمهنيين الطبيين والتمريض والمتعاونين في مجال الصحة لتحسين نتائج معدل وفيات المرضى.

المؤهلات والخبرة :

MBBS أو MD من كلية الطب المعترف بها ؛ أو بكالوريوس العلوم في التمريض. أو تخرج من برنامج العلاج التنفسي المعترف به في أمريكا الشمالية أو برنامج EMT-Paramedic أو ما يعادله من الرخصة الحالية المسجلة من بلد المنشأ المطلوبة. أربع (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة ، ويفضل ، في بيئة العناية الحرجة المطلوبة. يفضل خبرة سابقة في تدريس دورة دعم الحياة الأساسية ودعم الحياة المتقدم. مطلوب شهادة Ame r i Heart Association (AHA) الحالية كمزود أساسي ومتقدم لدعم الحياة ومدرب.

2.مدرس الطب السريري

الوصف الوظيفي

1. يدرّس ويؤدي كمدرب إكلينيكي وأعضاء هيئة التدريس في مركز التدريب في جميع برامج مركز تدريب دعم الحياة وفقًا لإرشادات وتوصيات AHA / SHA.

للاطلاع علي التفاصيل والتقديم

1.مدرب سريري لتدريب دعم الحياة (اضغط هنا)

2. مدرس الطب السريري (اضغط هنا)