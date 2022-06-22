أعلنت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، أنها تلقت بلاغًا من وزارة الخارجية الأسترالية، يفيد بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر إقامتهما بمدينة سيدني.

وفاة مواطنتين:

وقال الحساب الرسمي للقنصلية السعودية في سيدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: تلقت القنصلية من وزارة الخارجية الأسترالية والشرطة المحلية بلاغًا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأضافت: انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات المعنية الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.

ولفتت إلى أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة كما تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.